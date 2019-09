Firmgottesdienst mit Bischof Kohlgraf in Sankt Laurentius

Bensheim.Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf war am Sonntag Ehrengast beim Festgottesdienst in der Kirche Sankt Laurentius in Bensheim, um 18 Jugendlichen das Sakrament der Firmung zu spenden.

Bei der Vorbereitung auf die Firmung ging der Pfarreinverbund neue Wege und man wählte erstmalig keine Eltern als Katecheten aus, sondern veranstaltete „Meat and eat“-Abende, bei denen auf lockere Art mit den Jugendlichen über Gott und ihren Glauben gesprochen wurde. Der Festgottesdienst wurde musikalisch von Musikern des katholischen Pfarreinverbundes Bensheim umrahmt.

Nach dem Gottesdienst gab es einen Sektempfang für die Firmlinge und ihre Familien. Für ein Erinnerungsbild stellten sich die Jugendlichen zusammen mit Bischof Kohlgraf, Pfarrer Harald Poggel und der Gemeindereferentin Jeanette Baumung vor Beginn des Gottesdienstes vor der Kirche auf. tn/Bild: Neu

