Firmung der Gemeinde Sankt Georg in diesem Jahr in mehreren Gruppen

Bensheim.An die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie mit ihren Hygienevorschriften und Abstandsregelungen mussten sich in diesem Jahr auch die Firmlinge der Stadtkirche Sankt Georg halten. So wurde am Wochenende gleich vier Mal Firmung gefeiert – am Samstag und am Sonntag. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Vorbereitungszeit begonnen. Die Jugendlichen besuchten unter anderem die Bensheimer Tafel, die Obdachlosenhilfe ebenso wie die Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder.

Musikalisch umrahmt wurden die Firmgottesdienste in Sankt Georg vom Quartett des Jungen Vokalensembles mit Band unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop. Als Firmspender war der in Lindenfels geborene Domdekan Heinz Heckwolf aus Mainz gekommen. Unsere zwei Bilder zeigen heute zunächst die Jugendlichen der beiden Gruppen, die am Samstag gefirmt wurden.

Im November finden dann die Firmungen in der Kirche Sankt Laurentius statt. df/Bilder: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020