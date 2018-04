Anzeige

Auerbach.Am kommenden Sonntag, 6. Mai, empfangen 36 Jugendliche der Pfarrgruppe der katholischen Pfarreien Heilig Kreuz Auerbach und Sankt Laurentius Bensheim das Sakrament der Firmung. Der Festgottesdienst ist um 15 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Laurentius. Aus diesem Grund entfällt an diesem Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst in Sankt Laurentius. Die Heilige Messe in Heilig Kreuz um 10 Uhr findet wie gewohnt statt.

Domkapitular Jürgen Nabbefeld wird den Jugendlichen das Firmsakrament spenden. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Pfarrgruppenband unter der Leitung von Bernhard Müller-Klinke mit Gerd Müller, Martina Keil-Löw, Ulrike Meyer, Harald Poggel, Ingo Dörner und Anja Wiemers.

Als Katecheten standen den Jugendlichen für die Firmvorbereitung zur Verfügung: Christina Sordon, Ulrike und Christoph Meyer, Jeny Michalski, Dagmar Arzberger und Margarita Luxnat-Wohlfahrt. red