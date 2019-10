Fischer-Z spielt im Musiktheater Rex

Bensheim.Seit 42 Jahren ist John Watts mit seiner Band Fischer-Z im Musikgeschäft, arbeitete mit Peter Gabriel, Steve Cropper, The Police oder Dire Straits zusammen. Am 13. September erschien sein neues Album „Swimming in Thunderstorms“, dessen Songs er unter anderem am Donnerstag (31.) im Musiktheater Rex vorstellen wird. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr.

Mit der neuesten Veröffentlichung zeigt sich das musikalische Urgestein John Watts, der als junger Künstler mit Fischer-Z die Punk-Clubs rockte, wieder persönlich, politisch und leidenschaftlich. Die Dekonstruktion der etablierten parlamentarischen Demokratie durch Online-Kanäle, die Verschiebung des Verständnisses von Moral, Diplomatie und Anstand im öffentlichen Sektor sind Themen, die John Watts musikalisch in seinem Songwriting verarbeitet.

Unterstützt wird er von Sin Banovic am Schlagzeug, David Purdge am Bass, Adrien Rhodes am Keyboard und Marian Menge an der Gitarre, die Teil der neuen Fischer-Z-Formation sind. red/Bild: Oleg Pulemjotov

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.10.2019