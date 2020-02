Fish and Chips beim English Diner

Bensheim.Der Februar-Termin von „Talk und Eat“ des Freundeskreises Amersham steht unter dem Motto „The English Dinner“. Und was wird serviert werden? Unglaublich – aber britisch: Es gibt Fish and Chips.

Am Dienstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr wird in gemütlicher Runde in der Nibelungenquelle getalkt und gespeist. Da das Essen speziell für den Freundeskreis zubereitet wird, bitten man um Anmeldung per E-Mail: fk-ba-tae@online.de, Homepage https://bensheim-amersham.de/ oder Telefon 06201/7835978. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben.

„Small Talk in Englisch“ gibt es an jedem zweiten Dienstag im Monat in wechselnden Lokalitäten bei einem gemütlichen Abendessen. red

