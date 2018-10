Fish besingt seine „Weltschmerz“-Welt

Bensheim.Ursprünglich sollte Fishs neues Album „Weltschmerz“ bereits im September dieses Jahres zur Tour auf dem Markt sein. Doch Fish hat gemeinsam mit Bassist Steve Vantsis so viel Material geschrieben, dass sein letztes Soloalbum zugleich das erste Doppelalbum des Schotten werden wird. „Weltschmerz“ erscheint damit erst im Jahr 2019.

Bereits am 8. November wird Fish ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim zu erleben sein. Um den Zuschauern und Zuhörern einen Vorgeschmack auf das Album zu geben, bringt er nun „A Parley with Angels“ heraus. Enthalten sind drei neue Songs aus „Weltschmerz“ sowie vier Live-Performances.

Auf dem neuen Album heißt es: Zurück zu den Anfängen, Prog Rock wie man ihn kennt. „Man With A Stick“ erschien als Single und als Radio Edit. Hierzu wird Fish in Kürze noch ein Video veröffentlichen. „Little Man What Now“, benannt nach dem gleichnamigen Roman des deutschen Autors Hans Fallada, zeigt den Einfluss des Autors auf Fishs aktuelle Werke. Dem Album-Namen alle Ehre macht der eher depressive Song „Waverly Steps“. Zusammen geben alle drei neuen Songs einen ersten Einblick in die Weltschmerz-Welt von Fish und beschreiben seine Emotionen.

Neben den genannten neuen Songs wird Fish, ehemaliger Sänger von Marillion, das komplette Programm des letzten Marillion-Studioalbums der Fish-Ära „Clutching at Straws“ spielen, bei dem Fish noch als Frontman der britischen Neo-Prog Band mitwirkte.

Der Schotte ist einer der bekanntesten Vertreter des Progressive Rock. Seine Bühnenauftritte, die manchmal an Theateraufführungen erinnern, sind legendär. „Fish hat schon immer Staub aufgewirbelt und polarisiert. Ob als junger Musiker mit fantasievollen Gesichtsbemalungen, oder als gestandener Mann, der Spaß daran hat, sein Publikum zu unterhalten“, heißt es in der Ankündigung. Seine Fans halten ihm schon Jahrzehnte die Treue, sie schätzen seine Geradlinigkeit und Kontinuität. Ein Konzert mit Fish, ist purer Musikgenuss, bewusste Inszenierung oder großartige Party.

Im Vorprogramm präsentiert Doris Brendel im Rex die Songs aus ihrem aktuellen Album Eclectica. Die aus Österreich stammende Sängerin ist die Tochter des weltberühmten Pianisten Alfred Brendel und wird von Fans als moderne Janis Joplin bezeichnet.

Bereits seit dreißig Jahren tummelt sie sich im englischen Musikgeschäft, war Sängerin der Band The Violet Hour und arbeitete mit Alvin Lee, Gary Moore, Sam Brown. Außerdem tourte sie mit Marillion, Nils Lofgren, John Farnham und Steve Marriott. red

Info: Weitere Infos und Tickets: www.musiktheater-rex.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018