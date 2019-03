Fit bis ins hohe Alter

Bensheim.Bewegung in der Gruppe macht Spaß und hält fit. Auch in fortgeschrittenem Alter oder bei körperlichen Einschränkungen hilft gezieltes Training, die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern und steigert damit das Wohlbefinden.

„Standfest und stabil“ am Montagabend von 17 bis 18 Uhr in der Anne-Frank-Halle ist ein Sturzprophylaxe-Training für Senioren mit altersbedingten körperlichen Einschränkungen oder Gangunsicherheiten. Durch ein ausgewogenes Training wird die Beinmuskulatur gekräftigt sowie Gleichgewicht und Koordination verbessert.

„Vital und fit“ am Montagabend von 18 bis 19 Uhr in der Anne-Frank-Halle ist ein Bewegungsangebot für Ältere, die sich durch regelmäßige Gymnastik fit halten möchten, um altersbedingte Einschränkungen möglichst lange zu vermeiden. Gezielte Gymnastik für den ganzen Körper und Training der Koordination hilft, fit und beweglich zu bleiben oder zu werden. „Gesund und mobil“ ebenfalls montags von 19 bis 20 Uhr in der Anne-Frank-Halle ist für Teilnehmer jeden Alters mit gesundheitlichen Beschwerden wie Arthrose, Bewegungseinschränkungen, Bandscheibenbeschwerden konzipiert. Die Übungsleiterin mit physiotherapeutischer Ausbildung stimmt die Gymnastik zur Erhaltung und Verbesserung der Beweglichkeit individuell auf die Teilnehmer ab.

Fachlich fundierte, konkrete Tipps helfen den Teilnehmenden, Beschwerden im Alltag zu verringern.

Weitere Informationen unter Telefon 06251/61455 oder im Internet unter www.tv-bensheim.de. red

