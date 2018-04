Anzeige

Bensheim.An der Geschwister-Scholl-Schule fand in den Ferien erneut ein Ostercamp statt. Es soll versetzungs- beziehungsweise abschlussgefährdeten Schülern sowie Seiteneinsteigern helfen, sich aktiv auf die Versetzung in die nächste Klasse oder auf einen guten Schulabschluss vorzubereiten.

Unter dem Motto „Fit für die nächste Klasse“ nutzen Schüler der Abschlussklassen der Haupt- und Realschule dieses Camp dazu, sich optimal auf ihre Abschlussprüfung in den Fächern Mathe, Deutsch oder Englisch vorzubereiten. Dieses Jahr gab es 160 Anmeldungen, die sich über zwei Wochen in 23 Gruppen verteilten. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus der GSS, aber auch aus sieben weiteren Schulen in der Region. Sie konnten jeweils ein Fach pro Woche wählen. Knapp ein Drittel der Schüler nutzte die Gelegenheit, gleich für zwei Fächer in zwei Wochen das Camp zu besuchen.

Die Kurstage begannen morgens mit einem gemeinsamen Frühstück, dann ging es in die Klassen für insgesamt sechs Unterrichtsstunden, unterbrochen von einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa.