Bensheim.Im Forum für Homöopathie von Dr. Reckeweg hält Heilpraktikerin Antje Willmes am Donnerstag (9.) um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema: „Fit und schön in den Sommer – mit Naturheilkunde“. Der Vortrag richtet sich an interessierte Laien und Fachpersonen.

Sommer, Sonne und Sonnenschein können Haut, Haar und den gesamten Stoffwechsel stark beanspruchen. Daher ist es wichtig, bereits jetzt Vorbereitungen zu treffen – sozusagen Frühjahrsputz von innen heraus. Praktische Tipps zur Vorbereitung auf einen unbeschwerten Sommer und für zusätzliche Energie, schöne Haut, das Immunsystem und den Stoffwechsel erhält man im Forum für Homöopathie. Die Referentin zeigt in ihrem Vortrag Beispiele zu naturheilkundlichen Behandlungsmethoden auf und versorgt mit praktischen Tipps für den Alltag. Die Naturheilkunde bietet viele Möglichkeiten, den Organismus in dieser Jahreszeit zu unterstützen.

Homöopathische Komplexmittel unterstützen bei der Entgiftung und Entschlackung des Körpers und können zum Anti-Aging eingesetzt werden. Gegen schädliche Umwelteinflüsse und zur Gesunderhaltung der Haut kann die Einnahme von Vitaminen hilfreich sein. ´

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Berliner Ring 22 in Bensheim statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.05.2019