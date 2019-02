Fit werden mit Bodybalance

Bensheim.Fitness heißt nicht nur, dass Männer Gewichte stemmen und Frauen auf ihre Bikini-Figur hinarbeiten, sondern der Fokus liegt auf der Verbesserung der eigenen Fitness für ein gesundes Leben in jedem Alter.

Gerade beim Älterwerden bemerkt man immer häufiger, dass körperlich anstrengende Bewegungen schwerer fallen, das Treppen steigen wird mühsamer, und die Einkäufe zu tragen geht ins Kreuz.

Stürzen vorbeugen

Wer seine Körperbalance trainiert, stürzt seltener und beugt so Verletzungen vor. Besonders bei Senioren kann ein Sturz schlimme Folgen mit sich bringen. Um das zu verhindern, bietet das Pfitzenmeier Premium Plus Resort in Bensheim einen neuen Präventionskurs an: „Body Balance – Rücken“. In dem Kurs werden speziell die Muskel und Bewegungsabläufe trainiert, die man im Alltag braucht. Der Präventionskurs wird von der Krankenkasse bezuschusst.

Für einen ersten Einblick zu diesem Thema lädt Pfitzenmeier zu einem kostenlosen Vortrag ein. Christina Matzke (staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin, Personal Trainerin) informiert am Dienstag (12.) um 16 Uhr über das Thema „Sturzprophylaxe – Bodybalance für den Rücken“.

Zu diesem Vortrag ist jeder eingeladen. Anmelden kann man sich unter Telefon 06251/866990 oder direkt bei Pfitzenmeier in der Stubenwald-Allee 25 in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.02.2019