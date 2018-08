Anzeige

Bensheim.Keiner ist gerne allein. Doch gibt es in unseren Lebenswirklichkeiten so viele schmerzhafte Erfahrungen, gerade in den intimsten Beziehungen. Ist die Sehnsucht nach einer dauerhaften, vielleicht sogar lebenslangen Partnerschaft realitätsfern? Manchen Paaren gelingt es jedoch, glücklich gemeinsam alt zu werden. Kann es vielleicht doch klappen? Und wenn ja, wie geht das?

Gemeinsam alt werden

Unter dem Titel „Vom Traum gemeinsam alt zu werden“ geht Persönlichkeits-Coach Marion Gaffron in ihrem Vortrag diesen Fragen nach und zeigt mögliche Schritte auf, wie man diesem Traum näherkommen kann. Sie ist als Personal und Business Coach selbstständig tätig und seit 33 Jahren sehr glücklich verheiratet.

Im Rahmen eines Vortrags im Hope-Center im Auerbacher Bahnhof stellt sie auch das Konzept eines Paarseminars vor. Der Vortrag findet am Sonntag, 26. August, 19 Uhr, statt und ist kostenfrei.