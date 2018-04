Anzeige

Fehlheim.Der VfR Fehlheim bietet ab April ein Kardio-Power-Workout an. „Kapow“ ist das neue Fitnessprogramm von Janine Brinkers. Es vereint Fitness, Dance und Functional Moves. Das Programm enthält viele Inhalte aus der Physiotherapie und der funktionellen Bewegungslehre.

Der Kurs findet erstmalig statt am Dienstag, 17. April, um 20 Uhr, in der Sporthalle der Carl-Orff-Schule, Im Ebertswinkel 6, in Fehlheim. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen.

Für Anmeldungen und Fragen kann man sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: yvonne-sport@gmx.de. Anmeldungen sind erwünscht bis zum 15. April. red