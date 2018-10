Flagge zeigen gegen Rechts

Bensheim. An einem sommerlichen Sonntagnachmittag Mitte Oktober kann man sich entspannt in die Sonne setzen, ein Eis essen, mit ein paar Freuden grillen. Oder man kann zusammen mit 500 Gleichgesinnten am Storchennest in der Bensheimer Fußgängerzone „Herz statt Hass“ zeigen - so der Titel einer Kundgebung gegen Rechtspopulismus - und damit ein beeindruckendes Zeichen setzen.

„Es ist schlimm genug, dass wir heute hier überhaupt zusammenkommen müssen. Aber ist es gut, dass so viele da sind“, meinte Bürgermeister Rolf Richter. Auslöser der Aktion, zu der die Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit eingeladen hatte, waren zwei anonyme Drohbriefe, die an die Bensheimer Traditionsfirma Studio Roth gerichtet waren. Zusätzlich wurde im Eingang des Ladens Buttersäure versprüht. Geschäftsführer Alexander Gebhardt hatte - wie mehrfach berichtet - ein AfD-kritisches Banner an den Zaun des Grundstücks gehängt.

Die Anspielung an das Gauland-Zitat über Fußballer Jérôme Boateng sei witzig gemeint gewesen, beleidigen habe er damit niemanden wollen, erklärte Gebhardt am Mikro. „Die Briefe habe ich einmal gelesen und dann der Polizei übergeben. Das war schon grotesk, was da drinstand. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern, ich mache weiter“, so der Einzelhändler. dr

Bericht in der Dienstagausgabe

