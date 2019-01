Flames nach der Pause nicht zu stoppen

Bensheim.Riesen Erleichterung bei den Flames: Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TV Nellingen mit 32:26 (14:13), sind damit punktgleich und zogen im Klassement an den Gästen sogar vorbei. Während die Bensheimerinnen nun Drittletzter sind, ist der TVN Vorletzter und damit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Nach zuletzt vier Niederlagen war in der Anfangsphase in der wieder einmal mit rund 900 Zuschauern sehr gut besuchten Weststadthalle viel Nervosität im Spiel. Bis zum 3:2 legten die Gäste vor, dann kamen die Flames besser in die Partie und führten mehrfach mit zwei Toren. Als Julia Maidhof vier Minuten vor der Pause zum 12:9 traf, hofften die Fans, dass der Knoten geplatzt ist. Aber Nellingen, angetrieben von Lena Degenhardt, die am Ende auf sieben Treffer kam, setzte nach und verkürzte fast mit dem Halbzeitpfiff auf 13:14.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich Bensheim/Auerbach stark verbessert und vor allem konsequenter in Angriff und Abwehr. Nach dem 15:15 (32.) zog das Team von Trainer Heike Ahlgrimm mit einem 5:0-Lauf binnen fünf Minuten auf 20:15 davon. In dieser Phase waren es vor allem zwei Akteure, die zuletzt hinter ihren Möglichkeiten blieben: Simone Spur Petersen und Bogna Sobiech waren nicht zu stoppen und zeigen ihre individuelle Stärke. Beim 24:17 nahm Nellingen noch eine Auszeit, aber Bensheim hatte die passende Antwort: Helen van Beurden parierte direkt danach einen Wurf, Sanne Hoekstra schloss den folgenden Konter zum 25:17 ab (45.). Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, hatten aber auch nicht die Mittel, um die an diesem Abend überzeugenden Flames zu gefährden. Ein 4:0-Lauf von Sobiech, zweimal Julia Maidhof und Sarah van Gulik zum 31:22 sorgte sieben Minuten vor dem Ende für die Endgültige Entscheidung. In der Schlussphase genossen die Spielerinnen dann die stehenden Ovationen der Zuschauer, ehe Julia Maidhof mit ihrem sechsten verwandelten Strafwurf – mit neun Tore war sie beste Werferin auf dem Parkett – den Schlusspunkt setzte.

Flames: Jessica Kockler, Helen van Beurden – Rafika Ettaqi (1), Caroline Thomas, Martha Logdanidou (1), Simone Spur Petersen (7), Sanne Hoekstra (4/1), Lisa Friedberger (2), Merel Freriks (2), Sarah van Gulik (2), Julia Maidhof (9/6), Bogna Sobiech (4).