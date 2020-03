Flaschenmusik mit GlasBlasSing am 26. März im Rex

Bensheim.Seit mehr als zehn Jahren demonstriert die Formation GlasBlasSing, was man mit den Überresten der letzten Silvesterparty Geniales anstellen kann.

In den Händen von GlasBlasSing werden Flaschen zu faszinierenden Musikinstrumenten, die je nach Bedarf wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum klingen können. Das Quartett spielt sich mit Spaß und handwerklicher Perfektion durch sämtliche Genres und Getränkesorten. Auch das neue Programm „Flaschmob“ zeigt verblüffend einmalige Instrumenten-Kreationen. Auch zwischen den Songs und in den eigenen Texten versteht es GlasBlasSing meisterhaft, das Publikum erst in die Irre und dann zu höherer Erkenntnis zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten“ ist am Donnerstag, 26. März, im Bensheimer Musiktheater Rex zu erleben.

Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. red/Bild: Yves Sucksdorff

