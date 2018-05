Fleißige Kindergartenkinder

Anzeige

Bensheim.Fleißige Mädchen und Jungen wuselten am Donnerstag motiviert und konzentriert um die Kita in der Gartenstraße herum. Auf Initiative der Eltern nahmen die ältesten Kinder der Kita zum ersten Mal an der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ teil und säuberten den angrenzenden öffentlichen Spielplatz, den Parkplatz und die Wege rund um das Basinus-Bad.

In der Vorbesprechung erläuterte Kita-Leiterin Maria Behm-Hansen die Hintergründe der Aktion. „Es geht in erster Linie nicht um das Wegräumen von Müll, sondern um eine Sensibilisierung für das Thema Umwelt und was es bedeutet, wenn man seinen Müll achtlos in der Natur oder auf öffentlichen Plätzen entsorgt“, betonte sie. Nach einem „Handwerker-Frühstück“ wurden Handschuhe und vom KMB bereitgestellte Müllgreifer sowie Mülltüten verteilt und dann schwärmten die Mädchen und Jungen aus. 16 Kinder beteiligten sich an der Aktion und wurden dabei tatkräftig von einigen Müttern unterstützt. Maria Behm-Hansen bedankte sich beim KMB und den Müttern für die Unterstützung. ps/Bild: Schaider