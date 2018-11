Fließt zu wenig Geld in die Weststadt?

Bensheim.Rund 14,7 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr in die Bensheimer Infrastruktur investieren. Gut 583 000 Euro davon sind im Ergebnishaushalt für den Westen eingeplant. Im Ortsbeirat äußerte man am Montag Unzufriedenheit über die Positionen im Haushaltsplanentwurf für 2019.

Peter Born (GLB) und Walther Fitz (SPD) bemängelten, dass insgesamt zu wenig Geld in den Westen der Stadt

...