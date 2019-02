Flötenmusik mit Lyrik und Märchen

Bensheim.Zum Auftaktkonzert anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Musikschule Bensheim“ lädt die Flötenklasse unter der Leitung von Hannelore Schmanke am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in die Hospitalkirche ein. Auf dem Programm stehen Werke von Hildegard von Bingen bis Felicitas Kukuck, als Duett bis zu großen Ensembles. Insgesamt umfasst die musikalische Zeitreise fast 900 Jahre, als Zwischeneinlagen werden Gedichte vorgetragen. Im Mittelpunkt steht das Märchen von Christian Andersen „Das Gänseblümchen und die Lerche“ in der Vertonung von Felicitas Kukuck.

1979 wurde die Musikschule wurde in städtische Trägerschaft übernommen, das 40-jährige Jubiläum wird mit verschiedenen Konzerten und Veranstaltungen gefeiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019