Auerbach.Der erste Kindersachenflohmarkt „Alles rund ums Kind“ von Round Table im Herbst war ein Riesenerfolg. Für die Organisatoren von Round Table 120 Bensheim/Bergstraße ein Grund, wieder eine solche Veranstaltung anzubieten.

Am Sonntag, 18. März, von 11 bis 15 Uhr, findet der zweite Flohmarkt für Kinderkleidung und -utensilien im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Schwangere haben bereits ab 10.30 Uhr Eintritt. Es wird eine Standgebühr von zwölf Euro erhoben, die sich auf sieben Euro für all diejenigen Anbieter reduziert, die einen Kuchen mitbringen.

Für die kleinen Besucher werden eine Hüpfburg aufgestellt und eine Schminkstation aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös kommt dem Hospiz-Verein und dem Verein Sterntaler– Kinderträume zugute.