Flohmarkt im Familienzentrum

Bensheim.Am Samstag (15.) kann auf dem Hof vom Familienzentrum von 10 bis 13 Uhr gefeilscht, gehandelt und so manches Schnäppchen gemacht werden. Beim traditionellen „Rund ums Kind“-Flohmarkt bietet das Familienzentrum allen, die ihre Kinder neu einkleiden möchten, ein breites Angebot an Bekleidung, Spielzeug und Kinderbüchern aus zweiter Hand. Von der Babyausstattung bis zum Kinderpuzzle wird alles angeboten, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

Es gibt noch freie Tische. Die Standgebühr beträgt fünf Euro plus Kuchen oder zehn Euro ohne Kuchen. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06251/805310 oder partner@familienzentrum-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.06.2019