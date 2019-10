Flohmarkt in der Weststadthalle

Bensheim.Der Weihnachtsflohmarkt der Stadt Bensheim findet am Samstag, 9. November, von 8 bis 14 Uhr statt. Die in der Weststadthalle verfügbaren Standplätze waren innerhalb kürzester Zeit vergeben, so dass auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches und vielfältiges Angebot zur Verfügung steht. Trödel, Sammlerstücke und Flohmarktware aller Art werden das Bild bestimmen. Wie immer ist beim Flohmarkt der Verkauf von Neuware ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl wird im Bürgerraum der Halle die Fußballabteilung der TSV Auerbach Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen, Würstchen sowie warme und kalte Getränke anbieten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019