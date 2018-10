Flohmarkt rund ums Kind

Bensheim.Reges Markttreiben wird am Samstag, 27. Oktober, im Familienzentrum Sankt Albertus herrschen: In den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte an der Heidelberger Straße kann bei einem unter der Überschrift „Rund ums Kind“ stehenden Flohmarkt nach Herzenslust gestöbert, gehandelt und gekauft werden. Die „fliegenden Händler“ bieten ihre Waren und Gegenstände aller Art von 15.30 bis 19 Uhr an.

Standplätze frei

Wer im Familienzentrum mit einem eigenen Stand vertreten sein will, kann sich ab sofort beim Förderverein der Albertus-Kita – Ausrichter des Flohmarkts – anmelden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro sowie einen Kuchen. Der Erlös des Flohmarkts kommt dem Familienzentrum zugute und so hoffen die Veranstalter auf möglichst viele Besucher.

Für das leibliche Wohl ist bei dem pulsierenden Marktgeschehen natürlich auch gesorgt: Kuchen und Kaffee, Hot Dogs gepaart mit Softgetränken lassen keine knurrenden Mägen aufkommen und für die Kinder findet eine Kinderdisco statt.

Anmeldungen für Teilnehmer und Interessenten sind ab sofort per Mail an die Adresse foerderverein@st-georg-bensheim.de möglich. red

