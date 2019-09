Flohmarkt rund ums Kind

Auerbach.Round Table Bensheim veranstaltet am Sonntag (29.) von 11 bis 14 Uhr seinen vierten Kinderflohmarkt im Bürgerhaus Kronepark. Neben allerlei Schnäppchen gibt es für den Nachwuchs ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Round Table 120 Bensheim/Bergstraße weist darauf hin, dass bereits alle Tische reserviert sind und die Auswahl an Ware dementsprechend groß ist. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Verkauf von Essen und Getränken kommt den Service-Projekten zugute. RT 120 unterstützt das Bensheimer Hospiz und den gemeinnützigen Verein Sterntaler.

Round Table ist ein internationaler Service-Club für Männer nach englischem Vorbild. Round Table Bensheim (RT120) ist eine Gemeinschaft von Männern unter 40 Jahren, die soziale Projekte fördern.

Die Mitglieder treffen sich am ersten und dritten Donnerstag im Monat in gesellschaftlicher Runde am „runden Tisch“. Interessierte junge Männer zwischen 25 und 35 Jahren sind willkommen. gs

