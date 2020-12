Flüchtiger kommt aus Bensheim

Bensheim.Bei dem 22-jährigen Bensheimer, der verdächtigt wird, am Dienstag zusammen mit zwei weitere Tatverdächtigen in einen Handy-Laden eingebrochen zu sein und der sich am Mittwoch seiner Vorführung beim Haftrichter durch Flucht entzogen hat (wir haben berichtet), soll es sich um einen gerichtsbekannten Straftäter handeln.

So stand der Mann im August dieses Jahres mit zwei Komplizen wegen einer Serie von Einbrüchen in Bäckereien und Cafés an der Bergstraße vor dem Landgericht in Darmstadt. Unter anderem soll das Trio gewaltsam in die Filialen von Grimminger, Hug und Rauen in Bensheim zwischen Oktober 2019 bis Februar 2020 eingestiegen sein. Es soll Fenster und Türen aufgehebelt, Tresore entwendet und diese anschließend im Niederwaldsee versenkt haben.

Ein Urteil wurde vor Gericht noch nicht gesprochen, der Prozess auf Anfang 2021 vertagt. Da es nicht ausgeschlossen schien, dass zwei der Angeklagten – darunter auch der 22 Jahre alte Bensheimer – schwer drogenabhängig sind, wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Dieser soll prüfen, ob eine Unterbringung der mutmaßlichen Einbrecher in eine Entziehungsanstalt infrage kommt. Die Haftbefehle setzte die Kammer außer Vollzug, die Männer kamen auf freien Fuß. gs

