Bensheim.Das Thema ist, denkt man an den bevorstehenden zweiten Flug des deutschen Astronauten Alexander Gerst zur internationalen Raumstation ISS, hochaktuell – und nicht minder spannend. Und so starteten Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Sankt-Albertus-Kindertagesstätte vor wenigen Tagen zwar nicht wie Gerst zur Mission „Horizons“, wohl aber zu einem viel beachteten „Weltraum-Tag“, der den Schlussakkord des von den Kindern in breiter Zustimmung selbst gewählten Projektthemas setzte.

Gleich am Eingang der Kita begrüßte ein lebensgroßer Astronaut im silberfarbenen Raumanzug die rund 150 Weltraumfahrer und ermunterte dazu, mit ins All zu fliegen. Das war anhand verschiedener Stationen und Aktivitäten möglich, die – wurden diese erfolgreich absolviert – mittels eines Stempels in einen Weltraum-Pass eingetragen wurden. „Entdeckt den Weltraum“ hieß es in der umgebauten Turnhalle, in der man Sterne und Mond auf sich wirken lassen konnte. Die visuelle Reise ins Universum wurde unter aufsteigenden Nebelschwaden, inmitten LED-Luftballons und der entsprechend unterlegten Musik angetreten.

Bei einem Astronauten-Quiz konnte man viel über die Weltraumforschung und das All lernen, etwa über die Vielzahl an Planeten. Der Film „Paxi – das Sonnensystem“ gab ebenfalls Einblicke in das Universum mit seinen Planeten, Kometen, Asteroiden und Meteoroiden.