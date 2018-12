Flugzeugabsturz: Gutachten soll Ende Februar vorliegen

Bensheim.Neun Monate nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers auf einem Feld zwischen Bensheim und Schwanheim mit zwei Toten wird weiter nach der Ursache gesucht. Allerdings scheinen die Ermittlungen deutlich vorangeschritten zu schein. Oberstaatsanwalt Robert Hartmann erklärte am Donnerstag auf Anfrage, dass ein „Gutachten zur Rekonstruktion des Geschehens bis Ende Februar 2019 vorliegen soll“. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hatte die Untersuchung des Wracks übernommen. Ausgeschlossen werden konnte nach einer Obduktion lediglich, dass die beiden Insassen, vor allem der Pilot, keine gesundheitlichen Probleme in der Luft bekommen hatten. Auch Spekulationen über eine mögliche Kohlenmonoxidvergiftung durch fehlgeleitete Abgase konnten dadurch entkräftet werden.

Die Maschine war in Worms gestartet, kam aber ursprünglich aus der Schweiz. Dort lebte der 32 Jahre alte deutsche Pilot, der mit der Familie der getöteten 18 Jahre alten Passagierin befreundet war. Am 10. März brachen sie um 15 Uhr zu einem Rundflug auf. Gegen 15.40 Uhr stürzte der Flieger ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war zügig vor Ort, konnte beiden aber nicht mehr helfen. dr/Archivbild: Strieder

