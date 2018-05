Anzeige

Bensheim.Beim 13. Schülersymposium des Life-Science Lab des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Explo Heidelberg wurde die MINT-Garage Bensheim mit dem ersten Platz des Schulförderpreises ausgezeichnet, der von Hans-Peter Wild vom Rotary Club Heidelberg-Schloss gestiftet wurde.

Die Auszeichnung soll Projekte an weiterführenden Schulen in der Metropolregion Rhein-Neckar im naturwissenschaftlichen Fachbereich fördern. Aus über 20 eingereichten Projekten wählte eine Fachjury die drei besten Beiträge aus. Dank des Preisgelds von 5000 Euro werden künftig 3D-Drucker, Lötstationen sowie Elektronik-Bauteile zum Einsatz kommen, freut sich Lucas Langer, Betreuer von der Geschwister-Scholl-Schule.

Die MINT-Garage Bensheim nutzen zurzeit etwa 30 Schüler von der Geschwister-Scholl-Schule und des Goethe-Gymnasiums als Ort zum eigenständigen Tüfteln, Ausprobieren und Experimentieren. Wolf-Dieter Schraml, Fachbereichsleiter des Goethe-Gymnasiums, informierte im Rahmen einer kurzen Präsentation über die Entstehung der MINT-Garage und den Gewinn der Weltmeisterschaft des Goethe-RobotX-Teams in Detroit. Nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den Schulferien hatte sich das Goethe-RobotX-Team in der MINT-Garage getroffen und sich auf den Wettbewerb vorbereitet. In der Mittagspause und am Nachmittag ist die MINT-Garage Treffpunkt für Schüler, die Spaß am Programmieren, Löten und Tüfteln haben.