Förderverein wirbt weiter um Mitglieder

Bensheim.Der Förderverein „Vogel der Nacht“ wirbt weiter um Mitglieder. Der Vorstand ist auch am Samstag (14.) wieder in Bensheim präsent und steht von 11 bis 13 Uhr mit einem Stand zur Information und Mitgliederwerbung auf dem Weihnachtsmarkt am oberen Marktplatz (neben der Bühne der Geschenke-Versteigerung).

Wie bereits berichtet, hat sich vor wenigen Wochen ein Förderverein gegründet, der gemeinsam mit einem Großsponsor das Stadtpark-Festival für die nächsten Jahre finanziell absichern will, wenn äußere Einflüsse zu geringeren Einnahmen führen, mit denen die Kosten nicht gedeckt werden können. Der Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft im Förderverein liegt bei jährlich 20 Euro.

Eintrittsformulare gibt es am Samstag am Stand in der Innenstadt oder über die Homepage www.vodena.de. Termin für Vogel der Nacht 2020 ist der 11. bis 16. August. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.12.2019