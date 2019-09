Folk-Känge in der Gronauer Kirche

Gronau.Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag (8.) um 17 Uhr findet in der evangelischen Kirche St. Anna in Gronau ein Konzert mit Teddy McGibbie und Daniela Schneider statt.

Teddy McGibbie ist nicht nur bekannt als Sänger der Bands The McGibbies und The Hallanshaker oder als Kinderliedermacher, er spielt auch als Solist. Sein Solo-Programm besteht aus Folkmusic aus aller Welt. Der Schwerpunkt seiner Songs liegt in Irland und Schottland, dazu kommen Lieder aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Kanada und den USA.

Die jüngsten der Lieder stammen aus Teddys Feder, die ältesten stammen aus dem 7. Jahrhundert. Die meisten der Stücke sind wenig bekannt, aber sehr hörenswert. Immer in den entsprechenden Sprachen und Dialekten, immer authentisch, immer frech und immer reich instrumentiert.

Bei seinem Auftritt in Gronau unterstützt ihn die Multiinstrumentalistin Daniela Schneider aus Gronau, die ihn bereits seit einigen Jahren bei seinen Kinderlieder-Auftritten begleitet und seit Anfang 2019 auch bei The McGibbies spielt. Der Eintritt ist frei. red

