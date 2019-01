Folkfestival und Legenden des Jazz

Bensheim.Auch im neuen Jahr servieren die Internationalen Sommer Festspiele Bensheim-Auerbach Musikfreunden wieder einige exklusive Leckerbissen. Den Auftakt macht wie gewohnt das irische Folksfestival „Irish Spring“.

Regelmäßig zum Frühjahrsbeginn an der Bergstraße machen seit vielen Jahren junge irische und schottische Bands und Solokünstlern Station in Bensheim und Lust auf einen musikalischen Abstecher auf die Grüne Insel. Fetzig, laut und temperamentvoll geht es zu, wenn die Crew kurz vor ihrem Rückflug nach Irland noch ein letztes Mal tüchtig Gas gibt. Zum Finale ihrer großen Europatournee gastiert „Irish Spring“ am 14. April um 19 Uhr im Parktheater. Erfahrungsgemäß ist die Veranstaltung schnell ausverkauft.

Mit „Legenden des Jazz“ präsentieren die Festspiele Auerbach exklusiv aus London am 15. November „The Pasadena Roof Orchestra“ mit seinem unverwechselbaren, geschmeidigen Sound und seinen stilsicheren, authentischen Originalarrangements im Parktheater. Die Entstehungsgeschichte des Orchesters ist geradezu legendär. Bäckermeister John Arthy, ein Bass- und Sousaphonspieler, fand 1969 auf einem Dachboden in Manchester zufällig rund 2000 vergilbte Originalnoten der großen Tanz- und Swingbands der legendären 20er und 30er Jahre: ein Schatz, den er sorgsam hebt.

Es ist der Beginn eines Siegeszugs rund um den Globus. Der Name des Orchesters geht auf John Arthys Lieblingssong „Home in Pasadena“ zurück, ein Titel aus dem Jahr 1923. Auch im 50. Jahr des Bandjubiläums zelebriert das Pasadena Roof Orchestra die alte Zeit auf flotte Art, getreu dem Motto, „It’s Swing time“ – gewürzt mit einer kräftigen Brise britischen Humors.

Karten für beide Veranstaltungen im Parktheater gibt es im Vorverkauf per Mail oder Post unter der Adresse KaPeBecker@t-online.de, Telefon 06251/2332, www.festspiele-auerbach.de. gs

