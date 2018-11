Fools Garden spielt im Musiktheater Rex

Bensheim.Die Band Fools Garden ist im Rahmen ihrer „Rise and Fall“ - Tour am Mittwoch, 14. November, zu Gast im Musiktheater Rex. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Das Album „Dish Of The Day“ und der Hit „Lemon Tree“ ließen Fools Garden 1996 schlagartig international bekanntwerden. Die jungen Musiker erhielten innerhalb kurzer Zeit unzählige Auszeichnungen. Zwar konnte kein weiterer Song mehr an den Erfolg des Mega-Hits „Lemon Tree“ anknüpfen, aber auch nach dem Welthit gelangen der Band mit Kompositionen wie „Wild Days“, „It Can Happen“, „Why Did She Go“, „Suzy“ oder „Innocence“ immer wieder Radiohits und Charts-Notierungen.

Vielseitig und abwechslungsreich

Auf ihrem aktuellen, mittlerweile zehnten Studioalbum „Rise and Fall“ präsentieren sich Fools Garden gereift und vielseitig mit einer abwechslungsreichen Song-Kollektion und zeitlosen Songwriter-Qualitäten.

Karten gibt es im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.musiktheater-rex.de. red/Bild: rex

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2018