Bensheim.Im Oktober 2011 feierten sie im damals noch in Lorsch beheimateten Musiktheater „Rex“ ihre erfolgreiche Feuertaufe, seitdem kehren die Forgotten Sons regelmäßig an ihre Premierenstätte zurück. Am Samstag (10.) ist es wieder soweit, das Quintett um den Bensheimer Sänger Nico Würsching lässt im Kulturdenkmal die Musik von Marillion aus der Zeit mit ihrem damaligen Sänger Fish aufleben. Im Mittelpunkt des Abends steht traditionell das Konzeptalbum „Misplaced Childhood“ mit den Hits „Kayleigh“ und „Lavender“ aus dem Jahr 1985, mit dem Marillion damals weltweit für Aufsehen sorgte.

Der Abend im Rex ist für die Band ein ganz besonderer, ist es doch gleichzeitig der letzte Auftritt von Gitarrist Steffen Stuhr. Das Gründungsmitglied (im Bild links) verlässt die Band auf eigenen Wunsch und wird ab April durch Mike Gillmann ersetzt. red/Bild: Forgotten Sons