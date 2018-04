Anzeige

Bensheim.Das Institut für Personengeschichte in Bensheim veranstaltet vom 12. bis 14. April eine wissenschaftliche Tagung im Auerbacher Fürstenlager, zu der Historiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum erwartet werden.

Die Veranstaltungsreihe „Bensheimer Gespräche“ steht in diesem Jahr unter dem Titel „Der Einzelne und das Ganze“ und befasst sich mit historischen Erfahrungsräumen und Gefährdungen der Person.

Land ohne Herr – Fürst ohne Hof?

In diesem Rahmen wird auch wieder eine öffentliche Abendveranstaltung angeboten. Sie findet am Freitag, 13. April, ab 19.30 Uhr im Parkhotel Krone in Bensheim-Auerbach statt. Zu dieser festlichen Veranstaltung sind alle Interessierten in Ort und Region eingeladen.