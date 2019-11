Fortbildung für Integrationslotsen

BENSHEIM.Das Projekt wird vom Land gefördert, in Bensheim ist es ein Erfolgsmodell: Die Stadt war eine der ersten in Hessen, die Integrationslotsen schulte, um Migranten helfend zur Seite stehen.

Seit etlichen Jahren gibt es das Angebot der Unterstützung, jetzt erlebt es eine Neuausrichtung. Ging es bislang vorrangig darum, Migranten beim Ausfüllen von Formularen und anderen Formalien zu helfen und sie bei Behördengängen und weiteren wichtigen Terminen zu begleiten, soll nunmehr die Hilfe zur Selbsthilfe gefördert werden.

Mit einer Fortbildung in den Räume des BIEK wurden in Bensheim am Samstag zahlreiche Lotsen unter der Überschrift „WIR – Come together“, eine Anlehnung an die Kurzform des Landesprogramms, fit gemacht für den Weg in die Zukunft.

Und dazu gehörte auch, das Miteinander der Gruppe in einer Geschicklichkeitsübung – wie auf unserem Bild zu sehen – zu stärken. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.11.2019