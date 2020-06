Bensheim.Die IG Unternehmerforum Kreis Bergstraße beschäftigt sich bei ihrem nächsten Online-Forum für Unternehmer im Kreis Bergstraße noch einmal mit dem Thema Mehrwertsteuer, da die Folgen der Mehrwertsteuersenkung tiefgreifend sind und letztlich alle in irgendeiner Weise betrifft.

Praktische Anwendungen

Am morgigen Donnerstag, 2. Juli, ab 16.30 Uhr geht es konkret um die Frage, was in Sachen Mehrwertsteuer tatsächlich umgesetzt ist. Des Weiteren werden Übergangsregelungen beleuchtet und praktische Anwendungsfälle aufgezeigt. Außerdem werden Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Als Experte ist die VTP – Vesper, Tielkes, Partners Steuerberatungsgesellschaft – mit dabei. Die Runde wird professionell moderiert von Boris Auer.

Das Format ist eine Kombination aus Frage und Antwort der Teilnehmer sowie kurzen Impulsen der Gäste zum jeweiligen Thema.

Das Angebot eignet sich für Geschäftsinhaber von kleinen und mittleren Unternehmen sowie für Start-Ups und ist offen für Geschäftstreibende an der Bergstraße, im Odenwald und im Ried. Das Online-Meeting läuft über die Plattform „Zoom“, die Veranstaltung ist kostenlos.

Der gegenseitige Austausch steht im Vordergrund dieses von verschiedenen Unternehmern auf ehrenamtlicher Basis gegründeten Forums. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschaftsvereinigung Bensheim und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch, heißt es in der Ankündigung.

Bei Fragen, auch wenn es um die technischen Voraussetzungen für das Meeting geht, stehen Dieter Blumenschein (E-Mail db@planen-bauen.eu) und Boris Auer (bauer@tabdeutschland.de) als Ansprechpartner zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.07.2020