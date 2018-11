Fotoausstellung zum Jubiläum des KSV

Bensheim.Das Herbstfest des Kraftsportvereins in der Turnhalle der Joseph-Heckler-Schule stand am Sonntag ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Der Verein besteht seit 90 Jahren.

Das nahm man zum Anlass für eine überaus interessante Fotoausstellung. Gezeigt wurden Bilder der Vereinsaktivitäten, von Festlichkeiten, Ausflügen und Turnieren. Ein Querschnitt, was in 90 Jahren Vereinsgeschichte passiert ist. Bestaunt werden konnten aber auch wieder sportliche Vorführen der Jugend, die zeigte, was im Training vermittelt wird.

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Neben dem Eintopf und den gerne gegessenen Forellen gab es zum Kaffee eine reichhaltige Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Der Erlös des Festes kommt der Jugendarbeit zugute. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.11.2018