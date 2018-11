Fotosafari mit faszinierenden Tierbildern

Auerbach.Hocherfreut zeigte sich die Vorsitzende des Deutsch-Südafrikanischen Fördervereins für benachteiligte Kinder, Rosie Wennemer, über den zahlreichen Besuch der Benefizveranstaltung ihres Vereins im Jugendzentrum der TSV Auerbach. Im Mittelpunkt des Abends standen beeindruckende Bilder von Carsten Krüger und seiner Stefanie Krüger von ihren Reisen nach Südafrika und die dazu passende Lektüre, interpretiert und vorgetragen von Almut Seiler-Dietrich.

Zuvor nahm Rosie Wennemer aber die Gelegenheit wahr, die Anwesenden über die Projekte ihres Vereins und die Situation in Südafrika zu unterrichten. Der große Widerspruch dieses Landes bestehe darin, dass ein so schönes und relativ reiches Land von einer sehr hohen Zahl an Bedürftigen sowohl in der schwarzen als auch in der weißen Bevölkerung geprägt ist. Als eine der Ursachen dafür nennt Wennemer die lange von Regierungsseite verleugnete Aids-Problematik. Dazu ist fast 40 Prozent der Bevölkerung unter 18 Jahre alt – und viele seien negativ mit sozialen Problemen belastet.

Zweck des Vereins ist es, jungen Menschen zu helfen, die durch Aids ihre Eltern verloren haben, selbst an Aids erkrankt sind oder auf Grund von Armut keine Schule besuchen können. Grundsatz sei hier der Gedanke „Hilfe zur Selbsthilfe“. Nachdem anfangs die Ernährung in Kinderkrippen den Schwerpunkt der Hilfe darstellte, gibt man jetzt der schulischen und beruflichen Ausbildung und der Unterstützung mit Medikamenten zur Aidsbekämpfung den Vorrang.

Ein Projekt in Kapstadt kümmert sich um Straßenkinder, denen das Schulgeld bezahlt wird. Hier sind inzwischen 24 Jungen in das Programm aufgenommen, das in Einzelfällen sogar bis zum Beginn eines Studiums an der Uni Kapstadt führte.

In der Universitätsstadt Stellenbosch wird ein Gemeindezentrum im Township Kayamandi betreut. Hier wird ein After-School-Programm durch die Finanzierung von Lehrern, Büchern und Lebensmittel gefördert. Wichtigstes Projekt des Vereins ist jedoch das Leseprojekt an der Stellenzicht Secondary School in Jamestown, das vor allem Kindern aus den umliegenden Weinfarmen zu Gute kommt. Hier werden eine zusätzliche Lehrkraft und eine Hilfskraft finanziert, mit dem Ergebnis, dass nicht nur die Zahl erfolgreicher Abiturienten in der Region, sondern auch das Ansehen der Schule signifikant stieg.

Von der Apartheid geprägt

Abschließend dankte Rosie Wennemer allen Spendern und Unterstützern, die es möglich gemacht haben, seit Gründung des Vereins fast eine halbe Million Euro benachteiligten Kindern in Südafrika zugutekommen zu lassen.

Informativ wie unterhaltsam gestaltete Almut Seiler-Dietrich ihre Beiträge mit Lesungen südafrikanischer Autoren. An deren Vita machte sie die Geschichte des einst von der Apartheid geprägten Landes fest, die erst durch die Wahl von Nelson Mandela beendet wurde.

Nach Prosa und Lyrik folgte dann das optische Vergnügen, denn Carsten Krüger nahm die Anwesenden mit auf eine zauberhafte und sehr bunte Fotosafari durch die bekanntesten Nationalparks der Südspitze Afrikas.

Erste Station war der Krüger National Park, größter und bekanntester Nationalpark Südafrikas, in dem eine Gepardenfamilie zum fotografischen Highlight wurde. Im Tembe Elephant Park an der Grenze zu Mozambique sind es naturgemäß die Dickhäuter, denen man dort sehr nahe kommen kann. Im 1895 gegründeten und damit ältesten Nationalpark Afrikas, dem Hluhluwe-Imfolozi Park wurden neben spektakulären Landschaften auch zahlreiche Nashörner im Bild festhalten. Letzte Station des ersten Vorführungsabschnitts waren Aufnahmen aus dem Addo Elephant National Park, unter denen vor allem die enge Tuchfühlung mit zwei Löwenbrüdern eindrucksvoll mit der Kamera aus nächster Nähe aus dem Auto heraus festgehalten werden konnte. Nervenkitzel pur, wie Carsten Krüger überzeugend feststellte.

Im zweiten Teil der Bilderreise ging es mit Aufnahmen von der Garden Route am Indischen Ozean weiter, wo die Wale die beiden Reisenden in ihren Bann zogen. Nächste Stationen waren die Kap-Halbinsel mit ihrer berühmten Brillenpinguin-Kolonie und das raue Kap der Guten Hoffnung. Unverzichtbar für jeden Südafrika-Reisenden natürlich Kapstadt und hier beeindruckten vor allem die Aufnahmen vom Tafelberg auf die nächtliche Millionenmetropole.

Letzte Station der Fotosafari war der Kgalagadi Transfontier Park in der Kalahari, wo neben unberührter Natur vor allem der tägliche Kampf ums Überleben drastisch dokumentiert wurde und man auch etwas über die Strategien der Tierwelt gegen Hitze und Wasserknappheit erfahren konnte. Was sich wie ein roter Faden durch den Bildvortrag zog, setzte auch den Schlusspunkt: ein berauschend schöner Sonnenuntergang. kn

