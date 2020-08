Frank Richter erfolgreich geprüft

Bensheim.Es wird ein Fünfkampf um den Chefsessel im Rathaus geben – das steht seit Dienstagabend fest. Nachdem am Montagabend mit Frank Richter überraschend ein weiterer unabhängiger Kandidat seine Unterlagen und Unterschriftenlisten eingereicht hatte, musste die Verwaltung diese zunächst prüfen.

Beanstandungen gab es keine, so dass alle fünf Bewerber am 1. November um die Stimmen der Bensheimer konkurrieren können – es sei denn, der Wahlausschuss meldet Bedenken an, wovon aber in der Regel nicht auszugehen ist. Das Gremium tagt am 4. September.

Läuft alles erwartungsgemäß, treten mit Amtsinhaber Rolf Richter (CDU), Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen), Christine Klein (unabhängig), Frank Richter (unabhängig) und Stefan Stehle (FDP) erstmals seit 1996 fünf Kandidaten bei einer Bensheimer Bürgermeisterwahl gegeneinander an. Die Stichwahl ist am 15. November. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020