Frankfurt aus allen Blickwinkeln

Bensheim.Frankfurt auf seine Verkehrsprobleme, die Bankencity, die Zeil und den Flughafen reduzieren zu wollen, wird dieser ungewöhnlichen Metropole sicher nicht gerecht. Und wenn auch Frankfurts „Neue Altstadt“ den Anstoß dazu gab, dieses Ziel in den Jahreskalender des Jahrgangs 1936/37 aufzunehmen, so war es nicht der einzige Grund, hier her zu kommen.

Es ist keine schlechte Idee, eine solche Besichtigung mit einem Reisebus zu machen. Vor allem, wenn ein erfahrener Stadtführer zusteigt und gut informiert. An der Paulskirche, deren Versammlung von 1848 zur Durchsetzung von Freiheitsrechten und Demokratie letztendlich scheiterte, begann diese Tour.

Der Berliner Allee ostwärts folgend gab es einen kurzen Halt an der Mauer des Judenfriedhofs. 11 000 Namen Frankfurter Bürger jüdischen Glaubens sind in kleinen Stempeln in die Wand eingefügt. Sie wurden alle während der Jahre 1933 bis 1945 ermordet. Auch die Familie Frank gehörte dazu, es waren Frankfurter. Zu den Tragödien Frankfurts zählt auch der 22/23. März 1944, als Frankfurt durch englische Bomber in dieser Nacht seine historisch schöne Fachwerkstadt verlor und damit wohl an die tausend Menschen auch ihr Leben.

Nicht zuletzt darin begründet war wohl der Wunsch, sich jetzt etwas von diesem historischen Glanz zurückzuholen. Die „Neue Altstadt“ ist keine Rekonstruktion, wohl aber ein gelungenes Stadtviertel nach alten Vorlagen einzelner Gebäude. Mit Römerberg und Dom wirkt das alles sehr harmonisch. Einen besonders vollständigen Blick auf „Mainhatten“, Frankfurts Skyline, bot ein kurzer Halt auf der 2012/13 neuerrichteten Osthafenbrücke. Sie überbrückt als jüngste Brücke den Main und verbindet das völlig umgestaltete einstige Industrieviertel im Osten mit Sachsenhausen im Süden.

Auch im Osten der Stadt findet man die ineinander gewachsenen gläsernen Zwillingstürme der Europäischen Zentralbank, die mit der einstigen Großmarkthalle zu einer besonderen Architektur verwachsen sind.

Wie grün Frankfurt ist, wird bereits in Frankfurter Straßen sichtbar, weil sie häufig baumbestanden sind. Erst recht wurde dies den Bensheimern deutlich, als sie auf der Plattform des Main-Towers standen. Aus den einstigen, geschleiften Wallanlagen wurden schon im vorvergangenen Jahrhundert große Alleen. Und oft münden diese in Parkanlagen.

Den Blick in alle Richtungen fanden die Bensheimer großartig. Nach Frankfurt von oben durfte Frankfurt vom Main aus nicht fehlen. Eine große Schiffstour mainaufwärts bis an die Offenbacher Schleuße mit Osthafen und mainabwärts entlang der neuen Viertel des ehemaligen Westhafens konnte alles bei bestem Wetter bestaunt werden. Und immer wieder grün. Selbst beim Abschluss in einem Sachsenhäuser Traditionslokal konnte man noch die berühmte Frankfurter Grüne Soße genießen, mit Äppelwoi versteht sich.

Für diesen rundum gelungenen Besuch einer Stadt die einen neuen Charme entwickelte, bedanken sich die Jahrgangsangehörigen bei Eginhard Kaltwasser und dem Ehepaar Sauerbrey. Wolfram Ziegler

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019