Frankfurt in allen Facetten

Gronau.Der diesjährige Tagesausflug hat die Gymnastikfrauen der SG Gronau zu einer kleinen Entdeckungsreise in die Mainmetropole Frankfurt geführt.

Am Vormittag erkundete man vom „Römer“ aus die „Neue Altstadt“ und erfuhr sehr viel Wissenswertes. Auf der Tour durch die neue Altstadt wurde das Konzept der Rekonstruktion und Geschichte einiger Bauten anhand exemplarischer Häuser, wie dem roten Haus, dem Hühnermarkt oder der goldenen Waage, erläutert – angereichert mit Goethes Sprüchen und Weisheiten oder lustigen Anekdoten.

Wo vorher ein hässlicher Betonbau aus den 70er Jahren stand, wurde durch die Neubebauung und Rekonstruktion der Altstadt die Geschichte des Dom-Römer-Areals in seinen vorwiegend mittelalterlichen Strukturen und seinem Krönungsweg wieder wunderbar in die Umgebung eingepasst.

Nach einer Verschnaufpause traf man sich am Nachmittag zu einem Rundgang durch das Bahnhofsviertel von Frankfurt. Auch diese Tour durch das Viertel war sehr interessant und informativ. Allein in diesem Viertel sind 180 Nationen zu Hause. Auf kleinstem Raum pulsiert dort das Leben.

Neben den alten mondänen Bürgerhäusern sind moderne Büros, Wohnhäuser, Moscheen, Geschäfte und Gasthäuser nebeneinander zu sehen. Hinter jeder Straßenecke ergibt sich ein anderes Bild. Der Streifzug führte auch durch das Rotlichtviertel mit seinen Laufhäusern, vorbei an dem weniger bekannten, jedoch sehr innovativen Projekt der Stadt, dem ersten Konsumraum für intravenös Drogenabhängige.

Nach all diesen interessanten Eindrücken rundete man den Ausflug noch mit einem Abstecher in eine Äppelwoi-Wirtschaft in Sachsenhausen ab. red

