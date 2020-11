Franz Apfel bleibt Zugpferd der BfB

Lautertal

Gemeinde legt Kulturförderprogramm auf

Die Gemeinde Lautertal will lokalen Künstlern und dem Handel unter die Arme greifen. Das Rathaus startet daher ein Vermarktungskonzept, das gerade in der Vorweihnachtszeit die Kaufkraft in der Gemeinde halten soll. Die Idee ...