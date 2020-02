Französische Chansons mit Sales Gosses

Bensheim.Die Partnerschaftsvereine Lorsch und Einhausen sowie der deutsch-französische Freundeskreis Beaune laden in ihrer Veranstaltungsreihe „Soirée musicale“ zu einem Konzert mit der Heidelberger Band „Sales Gosses“ ein. Gefeiert wird dabei auch das 60-jährige Bestehen der Verschwisterung zwischen Bensheim und Beaune.

Das Ensemble, entstanden aus einem Band-Projekt der PH Heidelberg, gehört zu den überregional bekannten Formationen im Bereich französischer Rock-, Pop- und Tanzmusik. Das Repertoire enthält fast alles, was in den vergangenen 50 Jahren an französischen Songs zu hören war. Die Zuhörer können sich auf ein musikalisches Spektrum von Chansons über Blues, Country, Pop und Reggae freuen, das mit großer Spielfreude, Humor und Hingabe dargeboten wird. Ein Muss für alle Freunde französischer Musik-Kultur. Präsentiert werden Sales Gosses am Samstag, 7. März, in der Mehrzweckhalle Einhausen. Beginn ist 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zudem gibt es französische Kleinigkeiten zum Essen und Getränke. red

