Frauen leisten Widerstand

Bensheim.Im Kontext zum Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November) informieren die Menschenrechts-Initiative Bergstraße und das Frauenbüro der Stadt in einer gemeinsamen Veranstaltung am Donnerstag (22.) ab 19 Uhr in den Räumen des Frauenbüros (Hauptstraße 53) über den Kampf indigener Völker für Umwelt- und Naturschutz und ihre Lebensgrundlagen am Beispiel der Kaiowa-Guarani-Indianer im brasilianischen Mato Grosso, deren Widerstand gegen Landraub und Vertreibung wesentlich von indigenen Frauen getragen wird.

Zu Lasten der Kleinbauern

Nach einer Einführung von MIB-Sprecher Rainer Scheffler zur Situation im Mato Grosso, die von Waldvernichtung und Soja-Monokulturen zu Lasten von Kleinbauern, Landlosen und Ureinwohnern geprägt ist, zeigen die Veranstalter einen Film, der den wachsenden Widerstand der Kaiowa-Guarani gegen Vertreibung und Armut beschreibt.

Nähere Infos beim Frauenbüro der Stadt, Telefonnummer 06251/856003. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018