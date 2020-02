Frauenfastnachterinnen stürmten das Rathaus

Bensheim.Dem Bürgermeister ging es am Donnerstag zwar nicht an den Kragen, aber an den Schlips. Passend zum schmutzigen Donnerstag besuchte eine Abordnung der Frauenfastnacht das Rathaus und erleichterte Rolf Richter in Anwesenheit der Ersten Stadträtin Nicole Rauber-Jung um einen Großteil seiner Krawatte – was dieser erwartungsgemäß gelassen zur Kenntnis nahm. Astrid Dochtermann (rechts neben Richter) und Angela Schmidt (links) hatten sich als Brautpaar verkleidet, in Anlehnung an den bei Hochzeitspaaren beliebten 20.02.20. Nach getaner Arbeit zog der Tross wieder ab. dr/Bild: Schaider

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.02.2020