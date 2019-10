Frauenhaus Thema bei den Grünen

Bensheim.In unserer Gesellschaft ist Gewalt gegen Frauen immer noch alltägliche Realität. Mit diesem Thema befasst sich die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB).

Seit über 30 Jahren gibt es das Frauenhaus Bergstraße und seit 2016 die Beratungs- und Interventionsstelle, um betroffenen Frauen zu helfen. Im Frauenhaus haben sie Zuflucht in ihrer Not gefunden. Diese soll vorübergehend sein, doch derzeit finden die Frauen keine bezahlbaren Wohnungen und bleiben daher viel länger im Frauenhaus, als ursprünglich geplant. Anderen Frauen in aktuellen Notlagen kann dann kein Platz angeboten werden. Um so wichtiger ist der Ausbau der „Beratungs- und Interventionsstelle Häusliche Gewalt gegen Frauen“.

Die Vorsitzende des Frauenhaus Bergstraße, Christine Klein, ist zu Gast bei der GLB und wird über die Situation der Frauen und des Vereins Frauenhaus Bergstraße berichten, vor allem auch über die finanzielle Ausstattung und wo überall noch Hilfe nötig wäre. Die Grünen laden zu diesem öffentlichen Gespräch in ihre Fraktionssitzung ein, für Dienstag (22.) um 20 Uhr in die Gaststätte Präsenzhof. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.10.2019