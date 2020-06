Frauenkreis sagt Ausflug ab

Bensheim.Der für den 25. Juni geplante Ausflug des Frauenkreises von Sankt Georg Bensheim fällt in diesem Jahr aus.

Die Auflagen für eine Busfahrt und die Besichtigungen (Maskentragen, Abstandsregeln, kleine Gruppen) für Risikopatientinnen machen eine Durchführung unmöglich. Die Einhardsbasilika in Michelstadt-Steinheim dürfen zurzeit nur Einzelpersonen, Familien und Kleingruppen besichtigen. Für das Wasserschloss in Mespelbrunn dürfen nur maximal 13 Personen an einer Führung teilnehmen.

Es ist zu hoffen, dass der geplante Ausflug im nächsten Jahr stattfinden kann, schreibt der Frauenkreis abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.06.2020