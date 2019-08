Frauentreff besucht die Moschee

Bensheim.Auch in diesem Jahr hatte das Frauenbüro der Stadt Bensheim im Rahmen des Internationalen Frauentreffs wieder jeden Mittwoch in den Ferien von 10 bis 12 Uhr ein Sommerprogramm für daheimgebliebene Frauen zusammengestellt.

Am kommenden Mittwoch (7.) werden die Frauen die Bashier-Moschee besuchen. Beim gemeinsamen Frühstück können sich die Teilnehmerinnen austauschen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Bashier-Moschee, Zeppelinstraße 33 in Bensheim. Alle interessierten Frauen sind willkommen. red

