Bensheim.Im Mehrgenerationenhaus (Caritaszentrum) in Bensheim beginnen in der nächsten Woche neue Computerkurse für Senioren. Da kurzfristig zwei Plätze frei geworden sind, können Anmeldungen noch entgegengenommen werden.

An sechs Terminen wird ein Übungsleiter einen Excel-Grundkurs anbieten. Grundkenntnisse werden vertieft und individuelle Probleme und Fragen werden gemeinsam bearbeitet. Der Kurs findet an sechs Dienstagen im Franziskushaus Bensheim von 10 bis 12 Uhr in der Klostergasse 5a statt. Eine Kursgebühr wird erhoben. red