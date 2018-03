Anzeige

Bensheim.Nach den Osterferien beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Sommersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen. Anmeldungen dafür werden bis zum 15. März entgegengenommen.

Freie Plätze gibt es noch in den Instrumentalfächern Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Gitarre, Klavier, Keyboard und Akkordeon. Klavierunterricht wird auch in Fehlheim an der Carl-Orff-Schule angeboten.

Der Elementarbereich bietet einen neuen Kurs in der musikalischen Früherziehung am Mittwoch um 15 Uhr an. Der neue Eltern-Kind Kurs im Musikgarten findet Freitag Vormittag um 10.30 Uhr statt. Weitere freie Plätze in bereits bestehenden Kursen können in der Musikschule erfragt werden.