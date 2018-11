Freie Rede, starker Auftritt

Bensheim.Der Rhetorikclub Bergstraße lädt am Dienstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr zu einem Informationsabend ein. Für alle Menschen, die beruflich oder im Ehrenamt vor Anderen sprechen müssen, bietet der Club einen geschützten Rahmen zum Lernen und Ausprobieren. Lampenfieber mit Herzklopfen und zittrigen Beinen kennen alle. Nach und nach baut sich aber in regelmäßigen Treffen die Aufregung ab und macht Raum zur Lust am Reden.

Themen wählt jedes Mitglied selbst aus, so dass an jedem Abend eine bunte Themenvielfalt zu hören ist. Gelernt wird nach einem Programm von Toastmasters International, in dem Schritt für Schritt neue Schwerpunkte und Herausforderungen gesetzt werden – wie Gestik, Mimik, stimmliche Vielfalt, Umgang mit Präsentationstechniken und Vieles mehr.

Das Lerntempo bestimmt jeder selbst und wer möchte, nimmt an regionalen und internationalen Wettbewerben teil – das ist aber kein Muss! Spontaneität wird an jedem Treffen durch Stegreifreden geübt – Höhepunkt eines jeden Abends. Hier wird ein Thema vorgegeben und auf Zuruf muss ein Redner völlig unvorbereitet innerhalb von maximal zwei Minuten dazu sprechen. Gästen ist es freigestellt, ob sie am Info- Abend einfach nur zuhören oder ob sie sich schon ausprobieren wollen.

Der Rhetorikclub Bergstraße ist ein gemeinnütziger Verein und Mitglied bei Toastmasters International, einem Verband von 15 900 Rhetorikclubs in 142 Ländern der Erde – rund 90 davon in Deutschland. Die Non-Profit-Organisation wurde 1924 in den USA gegründet und hat weltweit 350 000 Mitglieder.

Clubtreffen sind 14-tägig dienstags in Bensheim-Auerbach um 19.30 Uhr im Nebenraum des Restaurant Weiherhaus, Saarstraße 56. Zum nächsten Info-Abend am 4. Dezember sind Gäste ab 19 Uhr willkommen.

Info: Weitere Informationen: www. rhetorikclub-bergstrasse.de

